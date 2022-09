“La Vita in diretta” sospeso, stop al programma di Alberto Matano: cos’è successo (Di giovedì 15 settembre 2022) Alberto Matano è tornato da poco a tenerci compagnia con “La Vita in diretta”, il talk show da lui condotto in onda su Rai 1: il programma però è stato subito sospeso. Questa nuova stagione televisiva è appena cominciata per il giornalista e conduttore, è già costretto a fermarsi. Qual è il motivo? La Vita in diretta sospeso il programma di Alberto Matano: il motivo Il talk di Alberto Matano sarà sospeso domani, venerdì 16 settembre, per lasciare il posto Tutti a scuola, il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico. Lo storico evento è collegato all’inizio dell’anno scolastico e, come ogni anno, va in onda sulla prima rete ... Leggi su tvzap (Di giovedì 15 settembre 2022)è tornato da poco a tenerci compagnia con “Lain”, il talk show da lui condotto in onda su Rai 1: ilperò è stato subito. Questa nuova stagione televisiva è appena cominciata per il giornalista e conduttore, è già costretto a fermarsi. Qual è il motivo? Lainildi: il motivo Il talk disaràdomani, venerdì 16 settembre, per lasciare il posto Tutti a scuola, il tradizionale spettacolo di inizio anno scolastico. Lo storico evento è collegato all’inizio dell’anno scolastico e, come ogni anno, va in onda sulla prima rete ...

ebiEbibo : @Gravityrazio Donnamaria vuole entrare da una vita.Non credo lo vedro’perche’se non segui la diretta e’tutto falsat… - StigmabaseE : [ITAL] I gioielli di Elisabetta II a chi andranno in eredità? - La Vita in diretta 14/09/2022 - YouTube:… - CrucianiLab : RT @SCIorganica: ?Condividiamo il link per la diretta streaming della KN del Prof. Renato Noto: ”40, ma non li dimostra” La lettura vuole c… - senes_francesca : #Pomeriggio5 la vita in diretta inizia 25 minuti prima. Fateli iniziare insieme e vediamo. Molti si sintonizzano ap… - GrettoI : Vita di Dante Alighieri (da una vecchia diretta su Telegram) - 1 -