La prima volta del Vaduz (Di giovedì 15 settembre 2022) “Domenica: chiuso. Lunedì: chiuso. Martedì-mercoledì e giovedì: 17.30-19. Venerdì: chiuso. Sabato: 10-16”. Fanno dieci ore e mezza totali d’apertura a settimana. E penso che forse è così che si diventa il Paese più ricco del mondo. È questa la seconda scritta che vedo dopo essere entrato in Liechtenstein: è l’orario stampato sulla porta di una bottiglieria di Balzers, il primo comune che s’incontra arrivando da sud. Il primo cartello, enorme, l’ho visto pochi minuti prima alla fine di un ponte sul Reno che è anche una frontiera invisibile con la Svizzera: nel cartello – con in basso la scritta “Per favore, allacciate le cinture” – è disegnato l’interno di un abitacolo, il conducente che guarda a bocca aperta il sedile del passeggero vuoto e un grosso buco su un parabrezza distrutto che dovrebbe simulare il volo dell’incauto passeggero. Dentro quel buco, e ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 15 settembre 2022) “Domenica: chiuso. Lunedì: chiuso. Martedì-mercoledì e giovedì: 17.30-19. Venerdì: chiuso. Sabato: 10-16”. Fanno dieci ore e mezza totali d’apertura a settimana. E penso che forse è così che si diventa il Paese più ricco del mondo. È questa la seconda scritta che vedo dopo essere entrato in Liechtenstein: è l’orario stampato sulla porta di una bottiglieria di Balzers, il primo comune che s’incontra arrivando da sud. Il primo cartello, enorme, l’ho visto pochi minutialla fine di un ponte sul Reno che è anche una frontiera invisibile con la Svizzera: nel cartello – con in basso la scritta “Per favore, allacciate le cinture” – è disegnato l’interno di un abitacolo, il conducente che guarda a bocca aperta il sedile del passeggero vuoto e un grosso buco su un parabrezza distrutto che dovrebbe simulare il volo dell’incauto passeggero. Dentro quel buco, e ...

EnricoTurcato : Sapete quante volte nella sua storia la Juventus aveva perso le prime 2 partite di Champions League? Zero. Questa… - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha perso in entrambe le prime due partite di un girone di Cham… - gippu1 : #JuventusBenfica Per la prima volta nella storia la Juventus e Massimiliano Allegri fanno zero punti nelle prime due giornate di Champions. - FilippoLicari4 : RT @Greenpeace_ITA: Happy #GreenpeaceDay! Oggi, nel 1971, un piccolo gruppo di attivisti salpa a bordo della Phyllis Cormack da Vancouver a… - a42nno : RT @ComuneMI: ???Per la prima volta toccherà anche a #Milano scrutinare il voto degli italiani all’estero. Ci sarà bisogno di 844 scrutatori… -