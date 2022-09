Kit Harington è un fan di House of the Dragon | ” Strano guardare una serie ambientata nello stesso mondo del Trono di Spade”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 settembre 2022) Kitè un fan diof the. L’attore, ex star de Ildi, ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight Canada di apprezzare lo spin-off dellaHBO, incentrata sulla famiglia Targaryen. La star ha interpretato il ruolo di Jon Snow nellamadre. Anche se non fa parte del nuovo show, ciò non ha impedito addi sintonizzarsi comodamente dal suo divano di casa pergli episodi come il resto del. Nell’intervista, l’attore di Eternals ha dichiarato che gli showrunner hanno fatto un “lavoro fantastico” inof the. “Mi sto davvero divertendo”, ha dettoa Entertainment Tonight ...