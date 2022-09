Juve - Benfica, la stampa portoghese: 'Un Davide e molti Golia' (Di giovedì 15 settembre 2022) La stampa portoghese celebra il Benfica, capace di espugnare lo Stadium e imporre alla Juventus la seconda sconfitta consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Le prime pagine dei tre ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) Lacelebra il, capace di espugnare lo Stadium e imporre allantus la seconda sconfitta consecutiva nella fase a gironi della Champions League. Le prime pagine dei tre ...

juventusfc : ?? I nostri 11 per Juve-Benfica ? #UCL #JUVBEN - juventusfc : 1' |??| Inizia Juventus-Benfica ? Forza Juve! ???? #JUVBEN #UCL - juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - ShelbyMaury : Il #Benfica vince in casa della juve e nella foto , sullo sfondo , i tifosi della juve molto attapirati. ?????? - TuttoJuve24 : Juventus, dopo il Benfica Allegri in bilico: Bonuccia tuona: “Sono preoccupato” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -