Istanbul Basaksehir-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Istanbul Basaksehir-Fiorentina, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Guillermo Cuadra Fernández, coadiuvato come assistenti dai connazionali Porras Ayuso e Garrido Romero, e dal quarto uomo Ortiz Arias. Calcio d’inizio ore 21:00 al Basaksehir Fatih Terim Stadium di Istanbul. Gara dal pronostico incerto quella che questa sera vedrà affrontarsi Istanbul Basaksehir e Fiorentina. La compagine turca nella prima giornata è riuscita ad avere nettamente la meglio sul campo dell’Hearts vincendo col punteggio di 4-0. Decisive sono state le reti messa a segno da Ali Kaldirim, Ndayishimiye, Özcan e dall’ex ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro spagnolo Guillermo Cuadra Fernández, coadiuvato come assistenti dai connazionali Porras Ayuso e Garrido Romero, e dal quarto uomo Ortiz Arias. Calcio d’inizio ore 21:00 alFatih Terim Stadium di. Gara dal pronostico incerto quella che questa sera vedrà affrontarsi. La compagine turca nella prima giornata è riuscita ad avere nettamente la meglio sul campo dell’Hearts vincendo col punteggio di 4-0. Decisive sono state le reti messa a segno da Ali Kaldirim, Ndayishimiye, Özcan e dall’ex ...

