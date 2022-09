I genitori potranno controllare meglio i figli: la nuova funzionalità di Instagram (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo il lancio internazionale a giugno, Meta ha reso disponibili da oggi anche in Italia alcuni nuovi strumenti per aiutare genitori ed educatori a supervisionare l'esperienza social dei più giovani. Tra questi, la funzione ‘Supervisione dei genitori' su Instagram, che, se attivata consente a genitori e tutori di chiedere ai figli adolescenti di supervisionare il loro account, o accettare l'invito da parte dei figli a supervisionare il loro account, vedere quanto tempo i figli adolescenti spendono su Instagram e impostare dei limiti giornalieri, programmare delle pause in specifici momenti della giornata. E anche di vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti e ricevere notifiche quando i figli decidono di segnalare un account o ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo il lancio internazionale a giugno, Meta ha reso disponibili da oggi anche in Italia alcuni nuovi strumenti per aiutareed educatori a supervisionare l'esperienza social dei più giovani. Tra questi, la funzione ‘Supervisione dei' su, che, se attivata consente ae tutori di chiedere aiadolescenti di supervisionare il loro account, o accettare l'invito da parte deia supervisionare il loro account, vedere quanto tempo iadolescenti spendono sue impostare dei limiti giornalieri, programmare delle pause in specifici momenti della giornata. E anche di vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti e ricevere notifiche quando idecidono di segnalare un account o ...

