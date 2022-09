Guzzanti | “Troppe cose non quadrano | c’è una sciatteria sospetta in quel dossier fantomatico”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 settembre 2022) “nonnella storia dei finanziamenti russi a partiti e politici accennata dal ministro della Difesa americano, poi rafforzata da indiscrezioni senza padre né madre“. Già, tutto molto strano suona a Paolo, esperto dirusse, che oggi in un doppio intervento da Libero e dal Giornale spiega cona suona falso in questo “intrigo internazionale”. Ex senatore, ex presidente della Commissione Mitrokhin, inanella tutti gli aspetti che lo fanno dubitare e che lo inducono a definire tali “indiscrezioni senza padre né madre un fake. «Mi suona tutto molto strano, che Blinken spari una dichiarazione pubblicamente e priva di corredo probatorio (un generico “fonti d’intelligence”). Be’ è contrario alle procedure -rileva-. Se un governo amico vuole avvertirti di qualcosa, di solito si ...