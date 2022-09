Eric Cantona si rifiuta di guardare i mondiali in Qatar: “Un orrore umano, ci sono cose più importanti del calcio” (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un orrore umano, con migliaia di morti per costruire questi stadi che serviranno solo per divertire il pubblico presente per due mesi”. Eric Cantona spiega così la sua decisione di non guardare i mondiali che si giocheranno in Qatar a partire dal prossimo novembre. L’ex calciatore del Manchester United aggiunge che “il Qatar non è un Paese di calcio”, scagliandosi di nuovo contro gli stadi che sono stati costruiti apposta per il mondiale: “Un’aberrazione ecologica“. Cantona prende così parte alla campagna social Boycott Qatar 2022, contraria alla decisione di disputare i mondiali nell’emirato. La motivazione dietro alla scelta di questo paese, secondo l’ex calciatore, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “Un, con migliaia di morti per costruire questi stadi che serviranno solo per divertire il pubblico presente per due mesi”.spiega così la sua decisione di nonche si giocheranno ina partire dal prossimo novembre. L’ex calciatore del Manchester United aggiunge che “ilnon è un Paese di”, scagliandosi di nuovo contro gli stadi chestati costruiti apposta per il mondiale: “Un’aberrazione ecologica“.prende così parte alla campagna social Boycott2022, contraria alla decisione di disputare inell’emirato. La motivazione dietro alla scelta di questo paese, secondo l’ex calciatore, ...

