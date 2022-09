(Di giovedì 15 settembre 2022) Serata nera per i viola. Laperde 3 - 0 in Turchia contro il Basaksehir, nella seconda giornata del Gruppo A di Conference League: decidono ladi(brutto errore di...

zazoomblog : LIVE Basaksehir-Fiorentina 2-0: doppietta Gurler che follia di Gollini! - #Basaksehir-Fiorentina #doppietta - sportli26181512 : Basaksehir-Fiorentina 3-0: incubo #Italiano, ultimo nel girone: Serata da dimenticare per i viola, battuti dalla do… - sportli26181512 : Doppietta Gurler, papere di Gollini e il tris di Traore: la Fiorentina affonda a Istanbul: Doppietta Gurler, papere… - fcin1908it : Conference League, Basaksehir-Fiorentina 3-0: doppietta Gurler, follia Gollini -

Serata nera per i viola. La Fiorentina perde 3 - 0 in Turchia contro il Basaksehir, nella seconda giornata del Gruppo A di Conference League: decidono ladi(brutto errore di Gollini sulla seconda rete) e il tris di Traoré allo scadere. Dopo il pareggio nella prima gara contro il Riga si complica la situazione per i viola, al momento ...Conference League: i ragazzi di Italiano vengono demoliti ad Istanbul:die gol di Traoré. Papera per Gollini, espulso ...Brutta sconfitta per la squadra di Italiano: doppietta di Gurler e gol di Traoré ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Prosegue la crisi della ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Basaksehir Istanbul batte Fiorentina 3-0 in una partita della seconda giornata del girone A di Europa League. Tutte ...