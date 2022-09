Carlo e Camilla, spunta fuori il “figlio” segreto e chiede il test del Dna (Di giovedì 15 settembre 2022) In Australia, più precisamente nel Queensland, c’è un uomo che sostiene di essere il figlio di Carlo e Camilla, i nuovi sovrani del Regno Unito dopo la morte della regina Elisabetta. L’uomo si chiama Simon Dorante-Day e da anni si dice essere il figlio segreto dei nuovi re. Recentemente è tornato sulle prime pagine dei giornali perché ha deciso di parlare in onore di “sua nonna”, sul suo profilo Facebook, rendendole omaggio. Da tempo, Simon chiede di essere riconosciuto ufficialmente. Chi è Simon Dorante-Day Simon è un ingegnere di 56 anni. Il Daily Mail racconta che il signor Dorante-Day, nato in Uk e adottato, a 8 mesi, da una famiglia australiana, sia convinto di essere il figlio dei nuovi sovrani, che, nonostante periodi di rottura e distanza. I suoi genitori ... Leggi su tvzap (Di giovedì 15 settembre 2022) In Australia, più precisamente nel Queensland, c’è un uomo che sostiene di essere ildi, i nuovi sovrani del Regno Unito dopo la morte della regina Elisabetta. L’uomo si chiama Simon Dorante-Day e da anni si dice essere ildei nuovi re. Recentemente è tornato sulle prime pagine dei giornali perché ha deciso di parlare in onore di “sua nonna”, sul suo profilo Facebook, rendendole omaggio. Da tempo, Simondi essere riconosciuto ufficialmente. Chi è Simon Dorante-Day Simon è un ingegnere di 56 anni. Il Daily Mail racconta che il signor Dorante-Day, nato in Uk e adottato, a 8 mesi, da una famiglia australiana, sia convinto di essere ildei nuovi sovrani, che, nonostante periodi di rottura e distanza. I suoi genitori ...

