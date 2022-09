Barbie: Saoirse Ronan avrebbe dovuto essere presente nel film (Di giovedì 15 settembre 2022) Saoirse Ronan, ha rivelato che avrebbe dovuto essere presente all'interno del film Barbie per un cameo, ma alla fine non è riuscita a partecipare per problemi di schedule. Saoirse Ronan ha rivelato in una recente intervista per PEOPLE che avrebbe dovuto partecipare a Barbie, nuovo film di Greta Gerwig, con la quale ha collaborato in Lady Bird e Piccole Donne. "Dovevo fare un cameo perché abito a Londra e loro lo stavano girando lì". Nonostante ciò, a causa dei suoi impegni per le riprese di The Outrun, il piano non è andato in porto come sperato. "C'era un personaggio che dovevo interpretare, un'altra Barbie. Sono rimasta devastata di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 settembre 2022), ha rivelato cheall'interno delper un cameo, ma alla fine non è riuscita a partecipare per problemi di schedule.ha rivelato in una recente intervista per PEOPLE chepartecipare a, nuovodi Greta Gerwig, con la quale ha collaborato in Lady Bird e Piccole Donne. "Dovevo fare un cameo perché abito a Londra e loro lo stavano girando lì". Nonostante ciò, a causa dei suoi impegni per le riprese di The Outrun, il piano non è andato in porto come sperato. "C'era un personaggio che dovevo interpretare, un'altra. Sono rimasta devastata di ...

