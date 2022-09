Alessandra Amoroso si fa truccare da una fan per un evento in tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Il gesto di Alessandra Amoroso In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Alessandra Amoroso. Come sappiamo pochi giorni fa la cantante salentina, reduce dal suo primo concerto allo Stadio San Siro, è stata ospite dei Tim Music Awards, che si sono svolti all’Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 settembre 2022) Il gesto diIn queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata. Come sappiamo pochi giorni fa la cantante salentina, reduce dal suo primo concerto allo Stadio San Siro, è stata ospite dei Tim Music Awards, che si sono svolti all’Arena di Verona con la conduzione di Carlo Conti L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : Quanto ci ha fatto divertire @AmorosoOF con #Camera209 a #PowerHitsEstate2022 all'Arena di Verona? ???? L'esibizione… - notelorepito : Bellissimo san siro ma i concerti più belli che alessandra amoroso abbia mai fatto sono senza ombra di dubbio i due… - MisterMovieIT : Alessandra Amoroso: “ecco perché a volte non firmo autografi” - coco_p2a : RT @scimonelli: Buona serata 'In un secondo la rivoluzione E dopo un attimo era tutto chiaro Era già amore! Amore da non respirare Amore ch… - sandrinaxmine : RT @notelorepito: Per me è incredibile come Alessandra Amoroso dopo 14 anni di carriera e un concerto a sansiro abbia la stessa adrenalina… -