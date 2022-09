Ultime Notizie – Tetto stipendi manager Pa, il blitz in una contesa che dura dal 2011 (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ una delle tante contese infinite che agitano la politica italiana. Il Tetto agli stipendi dei manager della pubblica amministrazioneha una storia lunga, che passa attraverso diversi provvedimenti, e riaffiora ogni volta che riemerge la tentazione di correggere una norma introdotta dal governo Monti, nel pieno della crisi del 2011. Questa volta, è toccato al Dl Aiuti Bis. Chi sostiene che vada tolta lo fa sapendo di dire una cosa impopolare, soprattutto oggi che le difficoltà legate a una nuova crisi, quella energetica, sta imponendo sacrifici a tutti. Anche per questo il tentativo viene spesso affidato al lavoro oscuro dei lobbisti che si muovono in Parlamento e alla stesura, spesso confusa, di emendamenti che, come successo in queste ore, possono essere approvati senza calibrarne fino in fondo le conseguenze. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) E’ una delle tante contese infinite che agitano la politica italiana. Ilaglideidella pubblica amministrazioneha una storia lunga, che passa attraverso diversi provvedimenti, e riaffiora ogni volta che riemerge la tentazione di correggere una norma introdotta dal governo Monti, nel pieno della crisi del. Questa volta, è toccato al Dl Aiuti Bis. Chi sostiene che vada tolta lo fa sapendo di dire una cosa impopolare, soprattutto oggi che le difficoltà legate a una nuova crisi, quella energetica, sta imponendo sacrifici a tutti. Anche per questo il tentativo viene spesso affidato al lavoro oscuro dei lobbisti che si muovono in Parlamento e alla stesura, spesso confusa, di emendamenti che, come successo in queste ore, possono essere approvati senza calibrarne fino in fondo le conseguenze. ...

