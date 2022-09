Ultime Notizie – Elezioni Svezia 2022, vince destra: premier Andersson si dimette (Di mercoledì 14 settembre 2022) La premier socialdemocratica svedese Magdalena Andersson ha annunciato le dimissioni dall’incarico, dopo che il blocco di destra ha rivendicato la vittoria alle Elezioni di domenica. Quando sono stati scrutinati il 99% dei voti delle Elezioni di domenica, la coalizione dei 4 partiti di destra – Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali – ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla premier. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lasocialdemocratica svedese Magdalenaha annunciato le dimissioni dall’incarico, dopo che il blocco diha rivendicato la vittoria alledi domenica. Quando sono stati scrutinati il 99% dei voti delledi domenica, la coalizione dei 4 partiti di– Moderati, Democratici svedesi, Cristiano democratici e Liberali – ha ottenuto 176 seggi (uno in più della maggioranza necessaria), contro i 173 del blocco di sinistra guidato dalla. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - sole24ore : ?? In un’intervista a #France24, il vice primo ministro ucraino #OlgaStefanishyna ha affermato che funzionari russi… - VesuvioLive : Assurdo nel Napoletano: mancano le aule, bambini fanno lezione in Chiesa e al Municipio - CorriereCitta : Covid, vaccinazione bivalente nel Lazio: ecco per chi, quando e come farla -