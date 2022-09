Tommaso Zorzi contro Selvaggia Roma per le parole sulle adozioni gay: il botta e risposta tra i due (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando qualcuno inizia un discorso con ‘ho tanti amici gay‘ è chiaro che poi vomiterà un’idiozia ed infatti è successo anche alla luminare Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Lenticchio ha detto di essere contraria all’adozione da parte di coppie omosessuali. Tra i tanti che hanno criticato la cantante di ‘Dammi un Mojito’ è arrivato anche Tommaso Zorzi. “Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che “una mamma e un papà” non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure “mamma” e “papà” non mi pare siano sinonimo di bravi genitori. E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. – ha scritto Tommaso Zorzi – Gli etero possono rimanere incinta nel ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando qualcuno inizia un discorso con ‘ho tanti amici gay‘ è chiaro che poi vomiterà un’idiozia ed infatti è successo anche alla luminare. L’ex fidanzata di Lenticchio ha detto di essere contraria all’adozione da parte di coppie omosessuali. Tra i tanti che hanno criticato la cantante di ‘Dammi un Mojito’ è arrivato anche. “Le coppie omogenitoriali adottano i bambini che “una mamma e un papà” non hanno voluto o potuto tenere. Dunque le figure “mamma” e “papà” non mi pare siano sinonimo di bravi genitori. E aggiungo che se io volessi (adottare) un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. – ha scritto– Gli etero possono rimanere incinta nel ...

