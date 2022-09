CaffeFou : 'Rassegnati, il tuo momento è finito'. La Padula zittisce Corona - Piervinz : @nemodiciassette @GuidoCrosetto Ti invito a rileggere il mio primo tweet (ammesso che tu l’abbia letto veramente e… - turnthelighters : @aujourdtaek esatto, tra l'altro è il tuo corpo quindi non è che si devono bucare loro io dopo aver rasato i capell… - ErodeIl : @ZanAlessandro Col tuo ragionamento siamo tutti omofobi. Allora rassegnati e prenditi una betulla da rosicchiare. - agustdheII : @Flower_power_i il tuo segno fa cagare rassegnati -

... arrivando addirittura a dire di credere che ormai il suo momento sia finito da un pezzo: 'Perché tanto ilmomento up è finito, è finito! Non c'è più,...' Il giovane ballerino ha poi ...Perché tanto ilmomento up è finito,. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c'entra niente con le tue cose da bimbimin***a". La replica di Corona non ci è stata ...Ilary Blasi insieme all'ex concorrente di Amici Lui furioso con Corona: "Perché fai ancora queste cose" Ieri il popolare ex fotografo dei vip è tornato ...Dopo aver pubblicato sui social la foto di una ragazza, tale Martina, che avrebbe avuto un flirt con Francesco Totti, stavolta Fabrizio Corona ha proposto un’altra istantanea, questa volta dell’ex bal ...