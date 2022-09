Paramount+ in arrivo | prezzo | offerta e dispositivi compatibili

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Paramount+, servizio streaming di Paramount Global, è pronto a debuttare in Italia scopriamoGiovedì 15 settembre è il giorno del debutto di Paramount+ in Italia. Già attivo in altri paesi da tempo l’espansione del servizio coinvolgerà anche Francia, Germania, Svizzera e Austria, dove Paramount+ arriverà a dicembre. “Siamo entusiasti di annunciare l’di Paramount+ in Italia”, ha commentato Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, MIddle East & Africa. “E siamo orgogliosi di presentare al pubblico l’di titoli disponibili. Un’forte e strutturata composta di cinema, serie, prodotti originali di Mtv, grandi titoli per bambini e famiglie che ...