MotoGp, Fabio Quartararo: “Gp di Aragon? La gara più difficile di quelle che restano” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel fine settimana, dopo il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini (sul tracciato di Misano Adriatico), corso lo scorso 4 settembre, la MotoGp torna in pista ad Aragon (Spagna). Tutta l’attenzione è sul duello iridato tra il leader del mondiale Fabio Quartaro, alla guida della Yamaha, e Francesco “Pecco” Bagnaia, in sella alla Ducati. Il francese è a quota 211 punti, l’italiano a 181: il differenziale è quindi di 30 punti in favore del “Diablo” transalpino, ma da qualche gara l’inerzia è passata nelle mani e nella moto del pilota in rosso. Un momento di non facile lettura a sei gare dalla fine del Mondiale, che Fabio Quartaro, nelle parole riportate dall’Ansa, ha voluto inquadrare così: “Penso che il Gp di Aragon sarà la gara più dura di quelle che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel fine settimana, dopo il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini (sul tracciato di Misano Adriatico), corso lo scorso 4 settembre, latorna in pista ad(Spagna). Tutta l’attenzione è sul duello iridato tra il leader del mondialeQuartaro, alla guida della Yamaha, e Francesco “Pecco” Bagnaia, in sella alla Ducati. Il francese è a quota 211 punti, l’italiano a 181: il differenziale è quindi di 30 punti in favore del “Diablo” transalpino, ma da qualchel’inerzia è passata nelle mani e nella moto del pilota in rosso. Un momento di non facile lettura a sei gare dalla fine del Mondiale, cheQuartaro, nelle parole riportate dall’Ansa, ha voluto inquadrare così: “Penso che il Gp disarà lapiù dura diche ...

kucingkujantans : @MotoGP @PeccoBagnaia @TISSOT Batle Peco x Fabio X marc - motorplusweekly : Jadwal MotoGP Aragon 2022, Fabio Quartararo Mulai Panik Diuber Francesco Bagnaia - jwycsndhhsw : @MotoGP Fabio Pecco Marc ?? - Quattromania1 : ?? Il ritorno in pista ad Aragon, per la #MotoGP, può significare già tantissimo in ottica mondiale ? Fabio… - JerushanPatrick : @MotoGP 1-Pecco 2-Jack 3-fabio -