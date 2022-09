Modello PEI | si va verso la conferma dell’impianto Quantificazione ore di sostegno non dovrebbe cambiare

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Non sembrano esserci novità rilevanti in merito al nuovodi PEI e l'intero impianto del decreto interministeriale 182/2020. La riunione fra Ministero e Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica è da poco conclusa e dalle prime informazioni nonmolto. L'articolo .

La riunione prevista mercoledì 14 settembre fra Ministero e Osservatorio permanente sulla disabilità, potrebbe confermare l'intero impianto del decreto 182/2020 e dunque anche il modello di PEI previsto. In base alle ultime informazioni in possesso di Orizzonte Scuola, a differenza di quanto previsto inizialmente, la riunione, che ha come oggetto la presentazione delle linee tenendo conto delle indicazioni del decreto interministeriale n 182 del 20 dicembre 2020 che ha stabilito l'adozione nelle scuole del nuovo nazionale di. Dopo un'introduzione iniziale, Per gli alunni e le alunne con disabilità si apre un anno scolastico nuovo, con i nuovi modelli di PEI ma allo stesso tempo con i problemi di sempre, dalla mancanza di insegnanti di sostegno formati a ...