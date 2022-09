Milan, Brahim Diaz favorito su De Ketelaere sulla trequarti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dubbi in casa Milan per Pioli per quanto riguarda la trequarti: Brahim Diaz sembra il favorito su De Ketelaere Tra qualche ora il Milan affronterà la Dinamo Zagabria in Champions League. sulla trequarti Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi ma come riportato da Sky Sport il favorito dovrebbe essere Brahim Diaz con De Ketelaere inizialmente in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Dubbi in casaper Pioli per quanto riguarda lasembra ilsu DeTra qualche ora ilaffronterà la Dinamo Zagabria in Champions League.Pioli non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi ma come riportato da Sky Sport ildovrebbe esserecon Deinizialmente in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Milannews24_com : Calciomercato Milan: il piano per il futuro di Adli - Milannews24_com : Il piano per #Adli - CCokina12 : RT @FraNasato: Secondo il sito di Sky Sport Brahim Diaz ha vinto il ballottaggio con De Ketelaere come trequartista contro la Dinamo Zagabr… - Livia_DiGioia : RT @FraNasato: Secondo il sito di Sky Sport Brahim Diaz ha vinto il ballottaggio con De Ketelaere come trequartista contro la Dinamo Zagabr… - paoloangeloRF : Brahim o De Ketelaere? Pioli ha sciolto l'ultimo dubbio -