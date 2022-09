Malattie rare, a Bari 'Notti rare' per sensibilizzare sull'Epn (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo delle tappe di Bologna e Bassano del Grappa (Vicenza), è arrivata a Bari il 13 settembre 'Notti rare', l'iniziativa di informazione sull'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) promossa da Sobi, azienda biofarmaceutica multinazionale, leader nello sviluppo di terapie innovative mirate a migliorare la vita delle persone con Malattie rare. Notti rare - ricorda l'azienda in una nota - è un'iniziativa in musica dedicata ai 350 italiani con Epn, che prende forma grazie alle note suonate sotto le stelle da Eleonora Montagnana, giovane violinista di formazione classica, con oltre 300mila follower su TikTok, nota anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo delle tappe di Bologna e Bassano del Grappa (Vicenza), è arrivata ail 13 settembre '', l'iniziativa di informazione'emoglobinuria parossistica notturna (Epn) promossa da Sobi, azienda biofarmaceutica multinazionale, leader nello sviluppo di terapie innovative mirate a migliola vita delle persone con- ricorda l'azienda in una nota - è un'iniziativa in musica dedicata ai 350 italiani con Epn, che prende forma grazie alle note suonate sotto le stelle da Eleonora Montagnana, giovane violinista di formazione classica, con oltre 300mila follower su TikTok, nota anche ...

News24_it : Malattie rare, a Bari 'Notti rare' per sensibilizzare sull'Epn - italiaserait : Malattie rare, a Bari ‘Notti rare’ per sensibilizzare sull’Epn - Adriano07883742 : ?????? Strano... Fino a prima del Covid-19 era tutto nella norma o quasi... Insomma, la casistiche delle malattie eran… - robanza1 : RT @OssMalattieRare: Tra le richieste delle associazioni di pazienti la revisione delle tabelle INPS e delle procedure della #legge104. ??L… - Lor_Marinone : In Place è una delle realtà che più di tutti ha saputo cogliere il momento storico che stavamo vivendo; è riuscita… -