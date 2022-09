LIVE Giro di Toscana 2022 in DIRETTA: 30 km al traguardo. Daniel Martinez se n’è andato e ora inizia la discesa verso il traguardo (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Si prosegue in discesa: Martinez ha leggermente incrementato il vantaggio. Ora il gap cresce sino a 25?. 15.52 Sono 25 i km al traguardo! 15.49 Martinez ha circa 20? di vantaggio su Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates). 15.46 SI SCOLLINA! Daniel Martinez (INEOS Grenadiers) se n’è andato sul Monte Serra. Ora è in discesa. 15.44 Un ottimo Lorenzo Rota è nel gruppo dei migliori! 15.43 Chaves prova a dettare il ritmo. 15.40 Si stacca Zana. 15.37 Ancora 3 km di salita prima di arrivare allo scollinamento. 15.35 Si stacca Battistella! Gruppo che torna compatto. 15.33 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Si prosegue inha leggermente incrementato il vantaggio. Ora il gap cresce sino a 25?. 15.52 Sono 25 i km al! 15.49ha circa 20? di vantaggio su Chaves (EF Education-EasyPost), Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Rubio (Movistar Team) e Hirschi (UAE Team Emirates). 15.46 SI SCOLLINA!(INEOS Grenadiers) se n’èsul Monte Serra. Ora è in. 15.44 Un ottimo Lorenzo Rota è nel gruppo dei migliori! 15.43 Chaves prova a dettare il ritmo. 15.40 Si stacca Zana. 15.37 Ancora 3 km di salita prima di arrivare allo scollinamento. 15.35 Si stacca Battistella! Gruppo che torna compatto. 15.33 ...

