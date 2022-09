L’altra faccia di IFA 2022: ecco le cose più strane e bizzarre che abbiamo trovato in Fiera (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avremmo dovuto stare più attenti durante l’IFA 2022. Pare che alcuni prodotti non siano stati visti, e oltretutto sono anche i più interessanti. Di quali parliamo? Durante l’IFA abbiamo visto la nascita di molti prodotti particolari – Computermagazine.itL’IFA è forse uno degli eventi più straordinario a cui tutti dovremmo assistere almeno una volta, soprattutto per alcuni prodotti non solo innovativi, ma anche affascinanti da studiare. Un esempio può essere il prototipo della Nubert: è di un altoparlante da incasso che funge anche da lampadario. Il progetto è nato pensando che spesso è conveniente usare l’alimentazione elettrica dell’illuminazione, ma che in questo caso bisogna pure prevedere di installare lampadari a parte con una netta complicazione del progetto. Nella Fiera si è presentata anche Kodak, che ha ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Avremmo dovuto stare più attenti durante l’IFA. Pare che alcuni prodotti non siano stati visti, e oltretutto sono anche i più interessanti. Di quali parliamo? Durante l’IFAvisto la nascita di molti prodotti particolari – Computermagazine.itL’IFA è forse uno degli eventi più straordinario a cui tutti dovremmo assistere almeno una volta, soprattutto per alcuni prodotti non solo innovativi, ma anche affascinanti da studiare. Un esempio può essere il prototipo della Nubert: è di un altoparlante da incasso che funge anche da lampadario. Il progetto è nato pensando che spesso è conveniente usare l’alimentazione elettrica dell’illuminazione, ma che in questo caso bisogna pure prevedere di installare lampadari a parte con una netta complicazione del progetto. Nellasi è presentata anche Kodak, che ha ...

