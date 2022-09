La procura di Roma avvia un’indagine sugli extra-profitti

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ladiha aperto un'indagine sul mancato versamento della tassada parte delle società energetiche. Lo annuncia il Codacons che il 1 settembre scorso aveva presentato in esposto in piazzale Clodio chiedendo alla magistratura capitolina di indagare "alla luce della possibile fattispecie di truffa, considerato che dei 10,5 miliardi di euro preventivati dal governo solo 1 miliardo è stato effettivamente versato dalle imprese dell'energia".Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi: "Ci aspettiamo che anche la Corte dei Conti, cui il Codacons ha inviato analogo esposto, si attivi per accertare possibili illeciti sul fronte erariale", sottolinea il numero uno dell'associazione dei consumatori.

Quel che è certo è che i quattro agenti intervenuti in via Gerolamo Aleandro non avevano un mandato di perquisizione della. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l'esposto sugli extraprofitti delle società energetiche presentato lo scorso 25 agosto da Verdi e Sinistra italiana. Nell'esposto, si chiede di verificare