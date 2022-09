Insigne a Dazn: “Via da Toronto solo per Napoli. Vederli giocare e non essere in campo fa male” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lorenzo Insigne parla ai microfono di Dazn nello speciale ‘Toronto Little Italy‘ , nuovo contenuto di ‘Dazn Heroes‘. L’ex giocatore del Napoli parla a cuore aperto della città in cui è nato e della squadra in cui ha militato per dieci anni, diventandone il capitano ed il secondo miglior marcatore della storia del club dietro a Mertens. Emozioni e sentimenti che non si possono cancellare, né dopo pochi mesi, ma nemmeno dopo anni. Ecco perché Insigne dice: “Se vado via da Toronto lo farò solo per tornare a Napoli“. Il giocatore che nell’ultima giornata non ha giocato in Mls per problemi familiari, si racconta nello speciale di Dazn che è disponibile già oggi anche in streaming. Dazn Heroes: ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lorenzoparla ai microfono dinello speciale ‘Little Italy‘ , nuovo contenuto di ‘Heroes‘. L’ex giocatore delparla a cuore aperto della città in cui è nato e della squadra in cui ha militato per dieci anni, diventandone il capitano ed il secondo miglior marcatore della storia del club dietro a Mertens. Emozioni e sentimenti che non si possono cancellare, né dopo pochi mesi, ma nemmeno dopo anni. Ecco perchédice: “Se vado via dalo faròper tornare a“. Il giocatore che nell’ultima giornata non ha giocato in Mls per problemi familiari, si racconta nello speciale diche è disponibile già oggi anche in streaming.Heroes: ...

