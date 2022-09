GfVip | grave incidente per il volto noto | le fiamme hanno devastato tutto

Leggi su kronic

(Di mercoledì 14 settembre 2022) La pizzeria di Salvo Veneziano è stata distrutta da un incendio, anche se lo stesso ex gieffino ha precisato che non è di natura dolosa. Tra i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello, andata in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000, i tanti fan del reality show non avranno di certo dimenticato Salvo Veneziano. Il pizzaiolo siracusano conquistò tutti con la sua grande simpatia e arrivò secondo, battuto dalla vincitrice Cristina Plevani. Grazie agli introiti derivati dalla sua partecipazione al programma e alle successive ospitate nelle varie trasmissioni televisive, Salvo Veneziano è riuscito a racimolare la somma necessaria per aprire una pizzeria a Cesano Maderno, in Brianza. Salvo ha fondato l’attività 15 anni fa e ora deve fare i conti con uno dei momenti più difficili per la sua pizzeria. Il locale, infatti, è andato completamente distrutto a ...