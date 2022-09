Dl Aiuti Bis | Torna il tetto agli stipendi nella Pa | ok in commissione Approvato emendamento del governo

LuigiGallo15 : Si sblocca il superbonus e si cancella la norma del docente esperto nel decreto Aiuti bis. A 2 settimane dalle elez… - dellorco85 : Trovata l’intesa al Senato sul decreto Aiuti bis. Grazie alla ferma posizione del M5S il #Superbonus è salvo. Migli… - M5S_Senato : Intervento al Senato della nostra Capogruppo @MariaDomenicaC4 sul decreto Aiuti bis. #13settembre - ArturoSticaz : RT @HSkelsen: Ma quanto è schifoso mettere un emendamento simile nell'aiuti bis, un decreto per famiglie e imprese in difficoltà? Ma che ge… - ArturoSticaz : RT @HSkelsen: AGI - Roma, 14 set. - Il governo ha presentato un emendamento soppressivo all'articolo 41 bis del decreto aiuti bis che rigua… -

La commissione Bilancio della Camera ha infatti approvato l'emendamento soppressivo della norma introdotta ieri nel dldal Senato Prima l'unanime l'approvazione in commissione al Senato, ...Il Capo dello Stato avrebbe giudicato inopportuna la norma contenuta nel decretoche abroga il tetto agli stipendi, attualmente fissato a 240 mila euro, e che regola il "Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo le polemiche delle scorse ore, il governo ha presentato un emendamento al decreto Aiuti bis per reintrodurre il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici, aggirato dal decreto Aiuti bis approvat ...