Chi è James McClean, il calciatore che non ha onorato la Regina Elisabetta: “è il più odiato d’Inghilterra” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha condizionato anche il mondo del calcio, la decisione è stata quella di rinviare l’intera giornata di Premier League e altre partite europee. Le squadre sono pronte a tornare in campo, nel frattempo ha fatto molto discutere una vicenda che riguarda un calciatore irlandese. Non è passato inosservato il gesto di James McClean, considerato “il calciatore più odiato d’Inghilterra”. L’episodio in occasione di Huddersfield-Wigan ha fatto discutere. Il calciatore, che da sempre ha preso posizione anti-britanniche, si è staccato dall’abbraccio dei compagni durante il minuto di silenzio. E’ rimasto con le mani dietro la schiena e la testa bassa. Le immagini hanno fatto il giro dei social e scatenato motivi di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 settembre 2022) La morte dellaha condizionato anche il mondo del calcio, la decisione è stata quella di rinviare l’intera giornata di Premier League e altre partite europee. Le squadre sono pronte a tornare in campo, nel frattempo ha fatto molto discutere una vicenda che riguarda unirlandese. Non è passato inosservato il gesto di, considerato “ilpiù”. L’episodio in occasione di Huddersfield-Wigan ha fatto discutere. Il, che da sempre ha preso posizione anti-britanniche, si è staccato dall’abbraccio dei compagni durante il minuto di silenzio. E’ rimasto con le mani dietro la schiena e la testa bassa. Le immagini hanno fatto il giro dei social e scatenato motivi di ...

Sport_Fair : Chi è #JamesMcClean, il calciatore che non ha onorato il minuto di silenzio per la Regina Elisabetta - GiorgioDiPaler2 : @JamesLucasIT @PaolaCarava James, sei bravissimo. Non ho idea di chi tu sia, ma ci fai sempre vedere cose positive… - Alessia29249191 : RT @S0m4thinggr3aT: indovinate chi domani si sveglierà alle 6:20 del mattino perché ha una vita talmente triste da voler guardare louis tom… - S0m4thinggr3aT : indovinate chi domani si sveglierà alle 6:20 del mattino perché ha una vita talmente triste da voler guardare louis… - parababitch : - sono stati e c'era chi l'avrebbe aiutata, James in primis e si è capito benissimo (il mio bambino con quel discor… -