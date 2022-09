Alessandra Celentano, che delusione per la sua ballerina | “È spazzatura!”: l’hanno demolita (Di mercoledì 14 settembre 2022) La severissima insegnante di ballo di Amici sta vivendo ore non facili. L’allieva di Alessandra Celentano, infatti, è sotto accusa su tutti i fronti Alessandra Celentano (Youtube)Il suo volto e la sua voce sono ormai dei pilastri di Amici di Maria de Filippi. Chiunque le passi sotto mano, infatti, conosce la severità della sua disciplina e la serietà con cui affronta ogni coreografia. Non a tutti piace, sia nel pubblico che nei concorrenti, ma chi ne riesce ad apprezzare la professionalità la esalta come una delle migliori coach. Nelle ultime ore, però, per Alessandra Celentano è arrivato un brutto colpo. La sua ballerina, a cui ha insegnato rigore e disciplina, è stata accusata su ogni fronte: ecco di chi si tratta. Alessandra ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 14 settembre 2022) La severissima insegnante di ballo di Amici sta vivendo ore non facili. L’allieva di, infatti, è sotto accusa su tutti i fronti(Youtube)Il suo volto e la sua voce sono ormai dei pilastri di Amici di Maria de Filippi. Chiunque le passi sotto mano, infatti, conosce la severità della sua disciplina e la serietà con cui affronta ogni coreografia. Non a tutti piace, sia nel pubblico che nei concorrenti, ma chi ne riesce ad apprezzare la professionalità la esalta come una delle migliori coach. Nelle ultime ore, però, perè arrivato un brutto colpo. La sua, a cui ha insegnato rigore e disciplina, è stata accusata su ogni fronte: ecco di chi si tratta....

