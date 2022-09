X Factor 2022: Francesca Michielin e i giudici presentano l'edizione della normalità e della voglia di leggerezza (Di martedì 13 settembre 2022) X Factor 2022 partirà il 15 settembre, ma noi abbiamo avuto un piccolo assaggio delle Audition e abbiamo partecipato alla conferenza stampa della nuova edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle. C'erano i giudici e la nuova presentatrice. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 settembre 2022) Xpartirà il 15 settembre, ma noi abbiamo avuto un piccolo assaggio delle Audition e abbiamo partecipato alla conferenza stampanuovadel talent show di Sky prodotto da Fremantle. C'erano ie la nuova presentatrice.

infoitcultura : X Factor 2022, nulla sarà più come prima. Fedez: 'Lasciare il posto di giudice è stato un trauma' - RadioDueLaghi : Appuntamento giovedì 15 settembre alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW con X Factor 2022, in onda anche… - SMSNEWSOFFICIAL : Il 15 settembre su Sky al via @XFactor_Italia 2022, condotto da @francescacheeks In giuria #AmbraAngiolini @Fedez… - MontiFrancy82 : Il 15 settembre su Sky al via @XFactor_Italia 2022, condotto da @francescacheeks In giuria #AmbraAngiolini @Fedez… - 76Patrizio : X Factor 2022: chi sono i giudici, quando inizia, le novità -