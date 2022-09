Una vita anticipazioni | Genoveva deve prendere una decisione importante | Valeria anche

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 settembre 2022) Tornano ledi Unaper i nostri appassionati lettori e le lettrici che ogni giorno si chiedono quali saranno le trame dei nuovi episodi in onda su Canale 5. Iniziamo proprio dalla puntata di domani, 14 settembre 2022. Nella prossima puntata di Una, vedremo che cosa deciderà di fareadesso che ha perso un alleato. Ignacio infatti è stato minacciato da Aurelio, che lo ha avvisato: sua moglie non dovrà abortire in nessun modo. Ignacio ha fatto finta di non sapere nulla ma in realtà adesso è preoccupatissimo, perchè teme per la sua. Il dottore nonpensare solo alle minacce di Aurelio maa sua moglie visto che Alodia, sembra essere sempre più esigente e di certo, se scoprisse della sua amante, non gliela farebbe passare ...