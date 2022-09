Tagadà, sul blocco navale scoppia la lite Mulè-Baldino: “Sei ridicola”, “Basta insulti” (Di martedì 13 settembre 2022) “Sono ben felice dell'afflato solidaristico del collega Mulè verso le persone che muoiono in mare, visto che è alleato con Giorgia Meloni che invece vuole il blocco navale”. Inizia così lo scontro televisivo del 13 settembre tra Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, e Giorgio Mulè, onorevole di Forza Italia. Mulè non si trattiene nel sentire tale considerazione da parte della grillina: “Ma dai… Sei ridicola!”. “Lei è molto gentile Mulè, come al solito”, replica Baldino, che poi continua: “Io le sto facendo un appunto politico, se lei non riesce a rispondermi sull'appunto politico e continua ad insultarmi…”. Ma arriva la spiegazione del sottosegretario forzista sul tema immigrazione: “Non è un insulto, è ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) “Sono ben felice dell'afflato solidaristico del collegaverso le persone che muoiono in mare, visto che è alleato con Giorgia Meloni che invece vuole il”. Inizia così lo scontro televisivo del 13 settembre tra Vittoria, deputata del Movimento 5 Stelle, e Giorgio, onorevole di Forza Italia.non si trattiene nel sentire tale considerazione da parte della grillina: “Ma dai… Sei!”. “Lei è molto gentile, come al solito”, replica, che poi continua: “Io le sto facendo un appunto politico, se lei non riesce a rispondermi sull'appunto politico e continua ad insultarmi…”. Ma arriva la spiegazione del sottosegretario forzista sul tema immigrazione: “Non è un insulto, è ...

