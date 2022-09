Superbonus | ecco cosa è cambiato | responsabile solo chi truffa

(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – Serviva una mediazione, e la mediazione è arrivata. L’emendamento al Dl Aiuti Bis approvato dalla commissioni del Senato, su cui si è trovata un’intesa tra governo e le forze di maggioranza, riscrive la contestata norma sulrestringendo la responsabilità in solido delle imprese nella cessione dei crediti edilizi. Nello specifico, si configura “in presenza di concorso nella violazione” nei casi di “dolo e colpa grave”. Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni. E’ una novità sostanziale perché sblocca molte pratiche in sospeso, senza lasciare impunite le truffe. E’ arrivata con l’accordo tra tutti i gruppi parlamentari ma il richiamo della campagna elettorale ha subito innescato l’effetto delle ...

