Royal Family, perché un uomo ha urlato contro il principe Andrea (Di martedì 13 settembre 2022) Davanti al feretro della Regina Elisabetta un uomo ha iniziato ad urlare contro il principe Andrea ed è stato arrestato, tutto quello che si sa sulla vicenda Lungo il Royal Mile di Edimburgo, durante la processione del feretro della Regina Elisabetta II, un uomo si è messo ad urlare contro il principe Andrea. Si tratta del duca di York, secondo figlio maschio della Sovrana e del principe Filippo di Edimburgo. principe Andrea (Screenshot da Facebook)Sono stati attimi di paura e tensione quelli in cui il ragazzo, un 22enne, ha urlato contro il principe Andrea. Al passaggio del feretro di Queen ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 settembre 2022) Davanti al feretro della Regina Elisabetta unha iniziato ad urlareiled è stato arrestato, tutto quello che si sa sulla vicenda Lungo ilMile di Edimburgo, durante la processione del feretro della Regina Elisabetta II, unsi è messo ad urlareil. Si tratta del duca di York, secondo figlio maschio della Sovrana e delFilippo di Edimburgo.(Screenshot da Facebook)Sono stati attimi di paura e tensione quelli in cui il ragazzo, un 22enne, hail. Al passaggio del feretro di Queen ...

