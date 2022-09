Regina Elisabetta, il feretro è a Londra. L'esposizione a Westminster durerà 4 giorni (Di martedì 13 settembre 2022) La bara viene trasportata in corteo a Buckingham Palace. Dalle ore 17 di mercoledì 14 e fino alle 16.30 di lunedì 19, migliaia di persone potranno porgerle il loro ultimo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La bara viene trasportata in corteo a Buckingham Palace. Dalle ore 17 di mercoledì 14 e fino alle 16.30 di lunedì 19, migliaia di persone potranno porgerle il loro ultimo ...

albertoangela : Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta II, stasera @RaiUno ripropone la puntata di #Ulisse realizzata per il suo… - Tommasocerno : Grande rispetto per la regina Elisabetta però sentir parlare di re e di sudditi e di inchini e gente in ginocchio fa spavento nel 2022 - sebmes : Guardando il Tg1 - che cinque giorni dopo la morte della regina Elisabetta le dedica i primi sei minuti del telegio… - glinguaglossa : - pinocell : Elisabetta grande signora, grande regina degli inglesi Per noi 'Ella fu' e basta così Le spettacolari esequie riman… -