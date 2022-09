Promozione del turismo dei sapori in Lombardia (Di martedì 13 settembre 2022) “La nuova edizione del bando regionale per la Promozione del turismo rurale risulta indubbiamente apprezzabile al fine di ridare slancio ad uno dei comparti agricoli che nel 2020-2021 sono risultati tra i più penalizzati dalla pandemia e che ora, al pari di numerose altre attività, soffre gli effetti generalizzati della congiuntura economica internazionale”: il presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, Leonardo Bolis, ha manifestato con queste parole l’appoggio dell’organizzazione verso l’iniziativa congiunta di Unioncamere e Regione Lombardia che mira ad offrire un sostegno promozionale al turismo agricolo dei sapori, con una particolare attenzione verso le produzioni olivicole e vitivinicole di qualità. Come si legge nella nota consultabile sul sito istituzionale della Regione ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) “La nuova edizione del bando regionale per ladelrurale risulta indubbiamente apprezzabile al fine di ridare slancio ad uno dei comparti agricoli che nel 2020-2021 sono risultati tra i più penalizzati dalla pandemia e che ora, al pari di numerose altre attività, soffre gli effetti generalizzati della congiuntura economica internazionale”: il presidente di Confai Bergamo e Confai, Leonardo Bolis, ha manifestato con queste parole l’appoggio dell’organizzazione verso l’iniziativa congiunta di Unioncamere e Regioneche mira ad offrire un sostegno promozionale alagricolo dei, con una particolare attenzione verso le produzioni olivicole e vitivinicole di qualità. Come si legge nella nota consultabile sul sito istituzionale della Regione ...

