Morto nel dirupo ad Ardesio | il sindaco | “Marino portava la croce alla nostra processione”

(Di martedì 13 settembre 2022). La salma diFornoni, 82enne di, si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il pensionato, appassionato cercatore di funghi, è stato ritrovatolunedì pomeriggio in un canale in località Piazzolo di. L’uomo è scivolato neled è precipitato per circa 60 metri, riportando ferite letali. Il pubblico ministero Fabio Magnolo ha disposto un’analisi sul corpo, che verrà effettuata dal medico legale. È stato il cane di Fornoni ad attirare l’attenzione nel punto in cui si trovava il suo padrone, ormai senza vita, nei pressi della località Fontanelli, all’inizio della strada che da Piazzolo porta ad Ave. Continuava ad abbaiare e una donna lo ha raggiunto per cercare di capire il motivo di tanto latrare. Poi ha chiamato ...