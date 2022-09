Morto Jean-Luc Godard | addio al leggendario regista francese | aveva 91 anni

(Di martedì 13 settembre 2022) Èa 91il-Luc. A dare la notizia è il quotidiano”Liberation“: “Untotale con mille vite e un’opera tanto prolifica”, si legge. Nato a Parigi il 3 dicembre 1930, è stato tra i più significativi autori cinematografici della seconda metà del Novecento, esponente di rilievo della Nouvelle vague ma soprattutto punto di riferimento per i giovani cineasti degliSessanta, rappresentando un segno di demarcazione fra epoche e culture della storia del cinema.si è sempre contraddistinto per la sua produzione attenta alle forme espressive e al contenuto ideologico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - È morto a 91 anni il regista francese Jean-Luc Godard. Lo rende noto il quotidiano parigino Libération. Di Paolo Mereghetti Si è spento a Parigi, aveva 91 anni, fu un rivoluzionario con oltre cento film all'attivo. Jean-Luc Godard, Maestro della Nouvelle Vague e innovatore del mezzo cinematografico, aveva presentato il suo ultimo film a Cannes nel 2018, Le Livre d'Image.