L'aggiornamento di settembre raggiunge il Samsung Galaxy S20 FE LTE (Di martedì 13 settembre 2022) Il colosso di Seul ha rilasciato L'aggiornamento di sicurezza di settembre 2022 per diversi dispositivi, tra cui i Samsung Galaxy A52s, S21, S22 e Note 20. C'è stata gloria anche per il Samsung Galaxy S20 FE 5G, anche se adesso la scena viene catturata dalla versione Snapdragon LTE del device. L'aggiornamento è in arrivo in alcuni Paesi del sud-est asiatico. Come riportato da 'SamMobile', l'ultimo upgrade messo a disposizione per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780G) viene fornito con la versione firmware G780GXXU3CVI1, con disponibilità in Australia, Malesia, Thailandia, Filippine e Vietnam. A bordo non manca la patch della sicurezza di settembre 2022, capace di risolvere più di due dozzine di vulnerabilità che ...

