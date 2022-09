Jovanotti è il mitomane che sognavamo da bambini

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 settembre 2022) «Cantami l’ira funesta, la pace, l’amore, l’estate»: succede sabato, quando è buio da poco, e sul palco del JovaBeachParty c’è Tommaso Paradiso, e Lorenzo sta rappando sopra una sua canzone, perché ogni tanto ti ricordi delle cose che volevi fare da giovane promessa e le tiri fuori col lusso indolente dell’ormai venerato maestro, e quindi lui ha scritto qualche rigo di rap che forse è un editoriale e forse no, e arriva l’ira funesta e io come tutti quelli che hanno più istruzione che cultura penso «ah, Omero» – e mi odio. L’espressione più abominevole del presente è «è il nuovo». Virzì è il nuovo Altman, la Fanelli è la nuova Vitti, il JovaBeachParty è il nuovo Woodstock, Carlo è la nuova Elisabetta, Conte è la nuova Dc, Piccioli è il nuovo Lagerfeld, Only Murders in the Building è il nuovo Woody Allen, Paolo Giordano è il nuovo Martin Amis, Ilary Blasi è la nuova Ivana Trump, Lorenzo ...