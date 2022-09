globalistIT : - albertomura : Quegli errori del Cremlino che credeva di vincere facile. «Un esercito impreparato, armato male, rigido e obsoleto… - Fabiovolta : @Cerrezio_FC @giuliomerelli @stoca220 @5mcaldiroli @Uther_Raffaele @putino Ripugnante dire di cercare la “pace” per… - RewindSardegna : RT @giammarcosicuro: #novayaGazeta, il giornale del premio Nobel per la pace Muratov ha chiuso per effetto della legge speciale introdotta… -

Globalist.it

Lo ha affermato il portavoce del, Dmitry Peskov, come riporta Tass. "Per quanto riguarda i residenti della regione di Kharkiv, secondo le informazioni in arrivo, ora ci sono molte azioni ...Politik, secondo cui il"non era preparato a far fronte al nuovo scenario". ... Due episodi segnalano che sotto la crosta dellae della repressione il malcontento si fa strada: a San ... Il Cremlino censura le critiche alla guerra: “Il confine con l’illegalità è molto labile…” «Per quanto riguarda altri punti di vista critici, fintanto che rimangono nel quadro della legislazione attuale, sono da considerare parte del pluralismo. Ma il confine è molto, molto sottile. Bisogna ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BERLINO - Vladimir Putin è furioso. «Siete una manica di incapaci», avrebbe detto venerdì in una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza ai « siloviki », i capi de ...