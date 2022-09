Il Comune ha aderito al progetto di teatro digitale Klimax Stream (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Comune di Benevento ha aderito al progetto di teatro digitale Klimax Stream promosso dalla Klimax Theatre Company (compagnia teatrale riconosciuta dal MIC, ideata e diretta dall’attore, autore e regista teatrale Luca Varone) e volto a supportare gratuitamente la cultura e l’apprendimento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e paritarie di tutta Italia, al fine di mettere in connessione i ragazzi, non solo con loro stessi, ma anche con i loro compagni e gli insegnanti. Il progetto nasce nella primavera del 2020, in piena pandemia, quando con i teatri chiusi, la Klimax ha ben pensato di mettere a disposizione degli studenti – costretti a un digiuno culturale – una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi Benevento haaldipromosso dallaTheatre Company (compagnia teatrale riconosciuta dal MIC, ideata e diretta dall’attore, autore e regista teatrale Luca Varone) e volto a supportare gratuitamente la cultura e l’apprendimento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e paritarie di tutta Italia, al fine di mettere in connessione i ragazzi, non solo con loro stessi, ma anche con i loro compagni e gli insegnanti. Ilnasce nella primavera del 2020, in piena pandemia, quando con i teatri chiusi, laha ben pensato di mettere a disposizione degli studenti – costretti a un digiuno culturale – una ...

enricomontibell : Rotta di Enea, il sindaco Mastella e gli assessori non partecipano ma il Comune di Benevento ha aderito al progetto… - eusebiofg : @AretimPolitics Non è incapace, non ne ha proprio titolo, le competenze esclusive della UE sono solo queste: 1. uni… - CoseNostre_OL : Prevenire lo spaccio nei pressi delle scuole di: Paolo Ribaldone #ScuoleSicure #telecamere #tossicodipendenze Anch… -