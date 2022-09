Fagioli è diventato un caso | con uno scambio può lasciare la Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 13 settembre 2022) Nicolòè stato considerato un giocatore importante dalla dirigenza, ma in questo momento Allegri non lo sta tenendo in conto. Laha cercato di rinnovarsi sempre di più in questa sessione di mercato estiva non soltanto comprando giocatori di grande livello, ma allo stesso tempo anche lanciando una serie di giovani rientrati dai prestiti, ma con Nicolòe la situazione si sta complicando. LaPresseUna delle scelte assolutamente più clamorose da parte della dirigenza dellanell’ultimo giorno di mercato è stata quella di rinunciare a Denis Zakaria per poter mantenereall’interno della squadra bianconera. Sicuramente nessuno avrebbe mai potuto immaginare che a Torino si sarebbe arrivati a tanto, considerando infatti come già nelle prime giornate Massimiliano Allegri ...