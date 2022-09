Elezioni 2022, Renzi: “Letta e Meloni? Migliori amici” (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “Letta e Meloni sono Migliori amici anche perché Letta sta facendo campagna alla Meloni. Sono più amici di quanto sembra”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Mattino Cinque. “Se vince la destra e governa, noi rispetteremo il o la presidente del Consiglio. Ma hanno fatto promesse da 100 miliardi di euro e li voglio vedere a fare la flat tax al 15%, sono solo spot e slogan in libertà. Se vince la destra non faremo i pierini ma se vince Meloni il problema è che sfascia i conti”, ha sottolineato. “Questa campagna elettorale non è stata una botta di vita… ma è comunque importante – ha detto ancora l’ex premier – Io non so se l’esito è scontato. Il Terzo Polo fino a un mese fa non esisteva ma ora è in forte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) – “sonoanche perchésta facendo campagna alla. Sono piùdi quanto sembra”. Così il leader di Italia Viva Matteoa Mattino Cinque. “Se vince la destra e governa, noi rispetteremo il o la presidente del Consiglio. Ma hanno fatto promesse da 100 miliardi di euro e li voglio vedere a fare la flat tax al 15%, sono solo spot e slogan in libertà. Se vince la destra non faremo i pierini ma se vinceil problema è che sfascia i conti”, ha sottolineato. “Questa campagna elettorale non è stata una botta di vita… ma è comunque importante – ha detto ancora l’ex premier – Io non so se l’esito è scontato. Il Terzo Polo fino a un mese fa non esisteva ma ora è in forte ...

