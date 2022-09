Covid, tutti gli indici sono al ribasso e la sottovariante Centaurus non spaventa (Di martedì 13 settembre 2022) Nella settimana epidemiologica 6/12 settembre i nuovi casi a livello nazionale sono stati 109.819 (-15,5% dai 130.043 del periodo precedente); media giornaliera 15.688 (da 18.578). Scende il rapporto positivi/tamponi medio: dal 12,41 % all’11,39%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 185 della scorsa settimana agli attuali 176. Scende anche il numero dei pazienti in Area Covid, che passa da 4.566 a 3.989. Sale, invece, il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 115 del periodo precedente agli attuali 125. Prosegue il calo dei decessi: nel periodo osservato sono stati 370 (465 nel precedente). I tamponi totali sono stati 958.505, in calo rispetto ai 1.019.432 di una settimana fa; il 78,6% dei quali di tipo antigenico ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 settembre 2022) Nella settimana epidemiologica 6/12 settembre i nuovi casi a livello nazionalestati 109.819 (-15,5% dai 130.043 del periodo precedente); media giornaliera 15.688 (da 18.578). Scende il rapporto positivi/tamponi medio: dal 12,41 % all’11,39%. Si registra una ulteriore diminuzione per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, che scendono dai 185 della scorsa settimana agli attuali 176. Scende anche il numero dei pazienti in Area, che passa da 4.566 a 3.989. Sale, invece, il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 115 del periodo precedente agli attuali 125. Prosegue il calo dei decessi: nel periodo osservatostati 370 (465 nel precedente). I tamponi totalistati 958.505, in calo rispetto ai 1.019.432 di una settimana fa; il 78,6% dei quali di tipo antigenico ...

