Così Israele sta distruggendo l'Autorità Nazionale Palestinese (Di martedì 13 settembre 2022) Una leggenda vivente dei servizi segreti israeliani: Ami Ayalon. Una delle firme più prestigiose d i Haaretz: Amos Harel. Da diverse prospettive analitiche, giungono alla stessa conclusione: Israele ... Leggi su globalist (Di martedì 13 settembre 2022) Una leggenda vivente dei servizi segreti israeliani: Ami Ayalon. Una delle firme più prestigiose d i Haaretz: Amos Harel. Da diverse prospettive analitiche, giungono alla stessa conclusione:...

Vanganel : RT @globalistIT: - globalistIT : - manniskaNN : @mspagnoletto Israele è un paese europeo in Medio Oriente pieno di dittature, colpi di stato e corruzione, così tan… - VivabombacciTer : @rulajebreal Così, come degli americani qualsiasi? Ma chi si credono di essere, israele?? - TRlBVNVS_PLEBIS : @hulkpowerfan @PMO_W Stai negando il genocidio armeno mostro, ah no scusa non è Israele e occupazione palestinese non funziona così. -

Così Israele sta distruggendo l'Autorità Nazionale Palestinese Israele sta ancora aspettando un leader abbastanza coraggioso da dichiarare un cambiamento di ... L'incognita Tsahal Così Amos Harel: "Il governo di Yair Lapid spererà nel meglio nelle sette settimane e ... Il Premio Levi - Montalcini a un ricercatore israeliano Può essere un esempio per i governi per come collaborare, così come parlano fra loro gli scienziati". Fra i presenti, anche Alon Bar, Ambasciatore designato di Israele in Italia. Assaf Distelfeld - ... Vita sta ancora aspettando un leader abbastanza coraggioso da dichiarare un cambiamento di ... L'incognita TsahalAmos Harel: "Il governo di Yair Lapid spererà nel meglio nelle sette settimane e ...Può essere un esempio per i governi per come collaborare,come parlano fra loro gli scienziati". Fra i presenti, anche Alon Bar, Ambasciatore designato diin Italia. Assaf Distelfeld - ... Israele, così Matteo Salvini sconfessa la linea europea