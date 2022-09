Conferenza stampa Pioli: «In campo la formazione migliore. Leao sta giocando ad alti livelli» (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Dinamo Zagabria L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria. FARE RISULTATO – «Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità». METTERE IN campo IL MIGLIOR MILAN – «In tutte le partite metto il Milan migliore. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perché non sono in lista. Rebic e Origi non ci saranno, Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022) L’allenatore del Milanha parlato inalla vigilia della partita contro la Dinamo Zagabria L’allenatore del Milan Stefanoha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria. FARE RISULTATO – «Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità». METTERE INIL MIGLIOR MILAN – «In tutte le partite metto il Milan. La squadra sta bene, in Champions abbiamo meno giocatori perché non sono in lista. Rebic e Origi non ci saranno, Krunic invece è recuperato. Domani giocheremo con ...

team_world : Atteso il 4 novembre su Prime Video, #MyPoliceman è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International… - acmilan : ??? The best bits from @Vranckx40's presentation ??? Il meglio della conferenza stampa di Aster Vranckx… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa ?? Danilo: «Domani dobbiamo vincere la partita. Dobbiamo essere equilibrati, giocare… - sportli26181512 : Punterete ad affermarvi anche in Europa? Pioli: “In ogni partita dobbiamo mettere in campo il nostro potenziale”: I… - sportli26181512 : Sostituire Leao contro il Napoli? Saelemaekers: “Decide il mister. Io voglio giocare, dove non importa”: Intervenut… -