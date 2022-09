Bergamo | l’Università riparte in presenza

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 13 settembre 2022) Il nuovo anno. Ritorno delle lezioni in aula per oltre 23mila studenti. Il rettore: «Dad strumento utile, ma surrogato. Riappropriamoci degli spazi dell’ateneo». Tra le novità un percorso di tutoraggio ad hoc per chi ha anche un lavoro.