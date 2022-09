(Di martedì 13 settembre 2022) La minaccia perché non gli era stato servito il whisky richiesto. L’uomo, senza fissa dimora e senza un lavoro, era solito non pagare le consumazioni

ilGiornale.it

Di fronte alla risposta negativa il 33enne, che normalmente svolge lavori agricoli, ha sguainato una motosega e haildi farlo a pezzi modello Scarface se non gli avesse dato ...Di fronte alla risposta negativa il 33enne, che normalmente svolge lavori agricoli, ha sguainato una motosega e haildi farlo a pezzi modello Scarface se non gli avesse dato ... Barista minacciato con la motosega da un romeno ubriaco L'aggressore si è dato alla fuga ma è stato bloccato dai carabinieri per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Arrestato, è quindi stato rim ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...