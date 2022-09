Anguissa | «Non è cambiato il mio modo di giocare | oggi ho più feeling con i compagni»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 settembre 2022) Conferenza stampa dialla vigilia di Rangers-Napoli: Sì sarà una partita molto difficile, ma siamo qui per vincere. Sono una buona squadra, loro giocano in casa. Dobbiamo essere concentrati. È stata la mia prima partita in Champions, sono stato molto contento, ho giocato molto bene. È stato molto importante per me e per la squadra. Quando la squadra giocano bene, anche io gioco bene. Continuo acome la scorsa stagione, non honiente. L’anno scorso dovevo segnare di più.ho più fiducia, ho piùcon i, con l’allenatore. Non credo di avermolte cose. Il mio primo compito non è segnare, devo fare il mio lavoro, segnare non è la cosa più importante. So che posso segnare ma ci sono gli attaccanti. Qua c’è un’atmosfera ...